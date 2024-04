Minecraft, ci siamo! Le riprese del film con Jason Momoa sono finite

Il film su Minecraft ha raggiunto un nuovo traguardo: l'annuncio della fine delle riprese, infatti, ci avvicina sempre più all'universo blocky del popolare videogame che avrà finalmente il suo adattamento cinematografico.

È stato proprio Jason Momoa a postare un'immagine del cast al completo comunicando sia la fine delle riprese sia la data di uscita della pellicola, prevista per il 4 aprile 2025. Dopo aver segnato la data sul calendario non ci resta che chiederci in che modo l'adattamento renderà giustizia all'estetica del videogame: i primi dettagli emersi sulle scenografie di Minecraft sono ancora troppo frammentati per farci cogliere l'atmosfera che Jared Hess ha costruito nel nuovo film.

Il film su Minecraft segna un nuovo capitolo nell'evoluzione del cinema basato sui videogiochi: con una grande fanbase, Minecraft ha già dimostrato di avere un grande potenziale per il successo al botteghino (stiamo parlando del videogame più venduto di sempre), e l'aggiunta di un cast stellato come Jason Momoa, Jack Black (che pensa già all'Oscar), Jennifer Coolidge, Kate McKinnon, Emma Myers e Jemaine Clement non può che focalizzare l'interesse per il progetto.

Trama e dettagli sui personaggi sull'adattamento sono ancora avvolti nel mistero: Minecraft, infatti, non ha una vera e propria trama definita pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti. E voi cosa vi aspettato dal film su Minecraft con Jason Momoa? Scrivetecelo nei commenti!

