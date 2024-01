Minecraft: che ruoli potrebbero interpretare Jason Momoa e Jack Black nel film?

Jack Black farà parte del film di Minecraft al fianco di Jason Momoa, ma quali sono i personaggi che i due attori potrebbero interpretare?

Il film basato su uno dei videogiochi più venduti di sempre e realizzato da Warner Bros. avrà all’interno del suo cast due attori di alto livello. Per quel che riguarda Jack Black, secondo Deadline, è quasi sicuro che a lui sarà riservato il ruolo di Steve, il nostro silenzioso ma sempre presente protagonista, e non sarebbe la prima volta per Black in questo ruolo, difatti un utente di X scrive: “Ha doppiato l'audiolibro del romanzo di Minecraft "The Island", che è narrato dalla prospettiva del personaggio del giocatore, quindi ha perfettamente senso per me.” Per quanto riguarda Momoa, non ci sono al momento indiscrezioni su un suo possibile ruolo, ma è molto probabile che sarà protagonista al fianco di Black. Che venga creato un personaggio originale unicamente per lui in un’avventura con 2 protagonisti? Non resta che attendere novità.

Nel cast di Minecraft sarà presente anche Emma Myers, co-protagonista di Jenna Ortega nella serie originale Netflix Mercoledì. Assieme a lei dovrebbero essere presenti anche Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen.

E voi cosa ne pensate di questo film di Minecraft con Jason Momoa e Jack Black protagonisti? Vi convince l’idea? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.