Minecraft, novità per il film live-action: quando partiranno le riprese?

Si parla ormai da tempo del progetto di realizzare un lungometraggio live action di Minecraft, famoso videogame d'avventura creato da Markus Persson e che quest'anno compie dodici anni dall'uscita della prima versione. Nonostante l'impressione negativa nei confronti di uno sviluppo positivo del film, potrebbero esserci novità.

Dopo la notizia dell'accordo tra WGA e produttori che ha portato all'interruzione dello sciopero, diverse pre-produzioni sono ripartite e secondo Variety tra quelle che Paramount ha riportato in lavorazione c'è anche Minecraft.



In base a quanto riporta il magazine, la sceneggiatura di Minecraft dovrebbe essere terminata e le riprese potrebbero iniziare in primavera, in attesa che si trovi un accordo anche tra SAG-AFTRA E AMPTP.

"Le priorità sembrano essere cose a cui era stato dato il via libera ma che sono state interrotte a causa dello sciopero. Hanno bisogno di capire come portare a termine ciò che hanno iniziato" ha dichiarato Elsa Ramo, socia amministratrice di Ramo Law nonché avvocatessa che ha rappresentato Imagine Entertainment e Skydance nella querelle legata agli scioperi. Settimana prossima potrebbe essere decisiva per concludere l'accordo anche fra gli attori e i produttori e permettere a Hollywood di riprendere a pieno regime le attività.



A luglio sembrava fosse stata messa in atto una chiusura definitiva per Minecraft, che avrebbe coinvolto anche la star di Game of Thrones e Aquaman, Jason Momoa. Vi terremo aggiornati su possibili sviluppi legati al progetto di Minecraft nelle prossime settimane.