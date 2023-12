Minecraft, novità sul film: due nuovi attori nel cast, ecco chi sono

Secondo quanto riporta Deadline, la star di Peacemaker Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen faranno parte del cast di Minecraft, adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco, prodotto da Legendary e Warner Bros. Jared Hess dirigerà il film interpretato da Jason Momoa, star di Aquaman e Game of Thrones.

Danielle Brooks interpreterà il ruolo di Dawn mentre Hansen vestirà i panni di Henry. Pare che la produzione stia accelerando i lavori di casting per iniziare entro la fine del mese in Nuova Zelanda. A causa dello sciopero degli attori la produzione di Minecraft, così come quella di altri progetti cinematografici e televisivi, ha subito una brusca frenata e ora la ripartenza ha subito una brusca accelerata per riguadagnare il tempo perduto. Ma quando partiranno le riprese di Minecraft nel dettaglio?



Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto cinematografico legato a Minecraft, e anche la trama non è stata resa pubblica.

In base a quanto riportato sui media, il videogioco Minecraft è il più venduto di tutti i tempi con oltre 300 milioni di copie vendute e quasi 140 milioni di videogiocatori attivi mensili a partire da quest'anno.



Nella forsennata fase di casting è stato annunciato che anche la sorella di Timothée Chalamet potrebbe partecipare a Minecraft. In attesa di ulteriori conferme e novità vi terremo aggiornati costantemente nelle prossime settimane nel caso dovessero essere ufficializzati ulteriori innesti nel cast del film.