Minecraft: Matt Berry è in trattativa per il nuovo film con Jason Momoa

È appena giunta la notizia di una fresca new entry nel cast dell'adattamento cinematografico di Minecraft: Matt Berry. L'attore affiancherà il re dei mari, Jason Momoa.

Nonostante manchi ancora parecchio alla sua uscita - Minecraft: il film arriverà sul grande schermo il 4 aprile 2025 - cominciano a trapelare nuove informazioni sul cast di Minecraft, che verrà prodotto dalla Warner Bros. Non è ancora chiaro tuttavia il ruolo che Berry interpreterà. Ad ogni modo, siamo sicuri che nel corso dei mesi arriveranno molti altri dettagli al riguardo.

Il nuovo attore dell'adattamento videoludico si è distinto nel corso degli anni per alcuni suoi ruoli in progetti come What We Do in the Shadows, il film su SpongeBob (sia quello del 2015 che quello del 2020), The Devil's Chair. Ma questi sono solamente alcuni tra i titoli più celebri dell'artista

Altri dettagli sull'attesissimo film su Minecraft? Ad esempio, ad occuparsi della sceneggiatura è stata Allison Schroeder, nota per Il Diritto di Contare e Frozen 2. Insomma, una responsabilità non indifferente ad una dei professionisti più esperti del settore.

IA dirigere il film sarà Peter Sollett (Raising Victor Vargas, Metal Lords), affiancato dalla Warner Bros. Picture (che chiaramente si occuperà della sua produzione).



