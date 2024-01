Minecraft, Kate McKinnon e Jermaine Clement sono le ultime aggiunte al cast

Il mondo dei videogame è sempre più in contatto con l'universo cinematografico. Gli adattamenti segnano grandi successi come i record di Super Mario Bros - Il film al cinema e tra le serie TV l'esempio più calzante è certamente la popolarità di The Last of Us. E con la chiusura del cast il film su Minecraft è sempre più vicino alla realtà.

Dopo l'ingresso di Jennifer Coolidge nel cast di Minecraft, altri due volti noti si aggiungono agli attori che prenderanno parte a questa intensa avventura! Si tratta di Kate McKinnon (vi ricordate Barbie stramba in Barbie?) comica di successo del Saturday Night Live e Jemaine Clement, attore, sceneggiatore e membro del duo Flight of the Conchords insieme a Bret McKenzie. I due attori, dunque, si uniscono al cast stellato composto da Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Emma Myers e Sebastian Eugene Hansen.

Adesso che il cast del film di Jared Hess è al completo non possiamo che chiederci di cosa parlerà Minecraft: la sceneggiatura basata sul videogioco più venduto di tutti i tempi è ancora top secret come la data di inizio delle riprese che si terranno in Nuova Zelanda. Nell'attesa di scoprire ulteriori dettagli, abbiamo fatto qualche ipotesi sui ruoli che Black e Momoa interpreteranno in Minecraft.