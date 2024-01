Minecraft, anche Jennifer Coolidge nel cast del film con Jason Momoa!

Warner Bros. sembra proprio voler fare sul serio con il film di Minecraft: sulla scia dei recenti successi sul fronte film d'animazione tratti da videogiochi (Sonic e Super Mario in segnano) il colosso statunitense ha deciso di lanciare la sfida a Paramount e Universal affidandosi a un cast davvero niente male.

Dopo l'annuncio di Jack Black come co-protagonista di Minecraft al fianco di Jason Momoa, la produzione ha infatti messo a segno un altro colpaccio: la trasposizione del popolarissimo videogioco potrà contare anche sul talento di Jennifer Coolidge, fresca vincitrice dell'Emmy come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per The White Lotus.

Coolidge, pur vivendo una ribalta dovuta principalmente alle sue ultime interpretazioni sul piccolo schermo, è ovviamente tutt'altro che una principiante in fatto di cinema: saga di American Pie a parte, l'attrice è stata vista anche in film come Cambia la tua Vita con un Click, Zoolander, Una Bionda in Carriera, Una Donna Promettente e, appena lo scorso anno, nel film Netflix Un Fantasma in Casa.

Non è chiaro, naturalmente, quale sarà il ruolo di Jennifer Coolidge nel film co-prodotto da Warner Bros., Legendary e Vertigo, ma certo è che questo Minecraft continua a farsi sempre più interessante: e voi, che sensazioni avete al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti!