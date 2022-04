Minecraft, Jason Momoa in trattative per il film di Warner Bros.

Un altro adattamento videoludico sta per arrivare, e potrebbe portare con sé Jason Momoa. L'attore di Aquaman e Dune sarebbe infatti in trattative per entrare nel cast di Minecraft.

In tempi d'oro per il genere, che vedono Sonic 2 trionfante al botteghino e Halo che conquista il pubblico di Paramount+, un'altra trasposizione di un videogioco sta procedendo verso la realizzazione, e potrebbe adesso aver trovato il suo protagonista.

Secondo l'Hollywood Reporter, Jason Momoa sarebbe nelle fasi finali delle negoziazioni per entrare nel cast di Minecraft, il film prodotto da Warner Bros. ormai da anni in lavorazione.

Come tanti altri titoli degli ultimi tempi, anche Minecraft ha avuto uno sviluppo travagliato, con diversi registi legati al progetto (come il regista di The Adam Project e Stranger Things Shawn Levy o Rob McElhenney di C'è sempre il sole a Philadelphia) prima che si optasse per Jared Hess, il filmmaker di Napoleon Dynamite.

Tra i produttori della pellicola troviamo Mary Parent, Roy Lee, Cale Boyter, Jon Spaihts e Jon Berg, mentre Jill Messick riceverà una menzione postuma per il contributo dato alla pellicola prima della sua scomparsa.

Al momento non sappiamo ancora quando Minecraft: The Movie arriverà nelle sale, né quando potrebbero iniziare le riprese del film.