Minecraft, Jack Black si prepara al film:'Sono sicuro che vincerò l'Oscar'

Jack Black non vedeva l'ora di iniziare l'esperienza sul set di Minecraft, adattamento cinematografico del celebre videogioco d'avventura di Markus Persson. La produzione è appena iniziata e Black, che affianca Jason Momoa in questa nuova lavorazione per il grande schermo, ha parlato del suo legame con il franchise videoludico.

"Dovete sapere che gioco a Minecraft tutto il tempo. Quando non sto girando gioco a Minecraft perché un attore si prepara. Mi piace essere nel mood di Minecraft. Mi piace conoscere le regole e ottenere piccole cose del tipo 'Nel gioco usi il piccone così, colpisci le cose in quel modo' e poi faccio così nel film" ha spiegato la star di Jumanji.

Black si è successivamente lanciato in un pensiero molto ambizioso:"Penso che i membri dell'Academy apprezzeranno poi la mia preparazione. Non voglio attirare sfortuna ma sono abbastanza sicuro che otterrò un Oscar per questo... ".

Descritto spesso come una sorta di 'LEGO online', Minecraft permette ai giocatori di esplorare paesaggi e utilizzare blocchi 3D per costruire cose, rifugi e persino combattere creature ostili a seconda della modalità selezionata. Ad esempio, nella modalità sopravvivenza i giocatori devono cercare risorse, assicurandosi nel contempo di mantenere la propria salute.

La produzione di Minecraft è iniziata in Nuova Zelanda a gennaio ma non ci sono molti dettagli al riguardo; il film live action, con Jared Hess alla regia. Nel cast anche Kate McKinnon, Jemaine Clement, Emma Myers, Danielle Brooks, Matt Berry e la star di The White Lotus Jennifer Coolidge.

L'uscita di Minecraft è prevista nell'aprile 2025. Nel 2023, la lavorazione di Minecraft si è interrotta a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori.

