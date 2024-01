Minecraft, anche Jack Black nel cast del film con Jason Momoa!

Il cast del live-action di Minecraft prende forma: dopo Emma Myers nel film di Jason Momoa, si unirà anche l'iconico attore e doppiatore Jack Black! Voce di Bowser nel film campione di incassi Super Mario Bros The Movie, Black torna nel mondo dei videogiochi!

Non è ancora stato rivelato il ruolo che interpreterà l'attore nel nuovo film tratto dal popolare videogioco, ma pare che il mistero avvolga tutta la pellicola a partire dalla trama fino ai personaggi che interpreterà il cast che al momento conta anche la star di Il colore viola Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen. La buona notizia è che la produzione inizierà a breve in Nuova Zelanda: gli aggiornamenti sono centellinati ma la macchina sta tornando in movimento per il film firmato Warner Bros e la presenza del cantante e attore è un buon motivo per attendere con ansia tutti i prossimi aggiornamenti! Minecraft è il gioco più venduto di tutti i tempi e la sua versione live-action sarà una sfida decisamente importante per Jason Momoa.

Dimenticare Black in School of Rock è ardua tanto che per Jack Black si tratta della miglior esperienza della propria carriera ma sembrerebbe che l'attore abbia trovato pane per i suoi denti negli adattamenti cinematografici tratti dai videogame tanto da rivolgere la propria attenzione su una possibile pellicola su Red Dead Redemption!