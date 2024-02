Minecraft, il film sarà 'magico e realistico': parla Danielle Brooks

Adattare un videogame non è mai semplice, soprattutto se l'universo nel quale è ambientato è così stravagante ma Danielle Brooks ha rassicurato i fan sul film di Minecraft: cosa dobbiamo aspettarci dal live-action di Jared Hess?

Il mondo di "blocchi" di Minecraft è tra le componenti che più ha affascinato i giocatori ma come sarà replicato nel film live-action? Lo ha anticipato la star di Il colore viola ammettendo anche di non essere particolarmente portato per il videogame: "Non so come si gioca, ma so che il mondo e il film sono piuttosto magici. È così realistico - ha detto l'attrice a Variety - so che i fan non rimarranno delusi dal mondo che hanno creato".

Uno dei rischi maggiori, quando ci si avvia in un'impresa di questo tipo, è proprio quello di non incontrare la benedizione del pubblico più affezionato. Ma quando il live-action arriva al cuore dei fan il gioco è fatto: "ovviamente facciamo un po' di green screen - ha spiegato Brooks - ma gli elementi più caratteristici sono lì sul set e sviluppano tutti i sensi".

Brooks reciterà anche al fianco di Kate McKinnon e Jemaine Clement ultime aggiunte al cast di Minecraft che vanta nomi dal calibro di Jason Momoa, Jack Black e Jennifer Coolidge. Nell'attesa di scoprire qualche dettaglio in più sul nuovo adattamento live-action, potete dare un'occhiata alle nostre ipotesi sui possibili ruoli di Momoa e Balck in Minecraft.