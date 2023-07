Minecraft, il film con Jason Momoa chiude i battenti: cosa sta succedendo?

Proseguono i disagi causati dagli scioperi di attori e sceneggiatori e molte produzioni sono in standby. Tra queste anche il set di Minecraft, il lungometraggio basato sul celebre videogioco con protagonista la star di Aquaman e Game of Thrones, Jason Momoa. I lavori sospesi hanno messo in difficoltà la manovalanza locale.

Il film è in lavorazione in Nuova Zelanda e le maestranze locali al momento si ritrovano senza un impiego. In base a quanto riporta NZ Herald, 'fino a 700 membri del cast e della troupe' in lizza per entrare nel progetto di Warner Bros. sono bloccati.



Il piano originale era quello di iniziare le riprese nel mese di agosto in vista di un'uscita nelle sale cinematografiche, come riportato da Deadline, fissata al 4 aprile 2025. Tuttavia, con gli scioperi in atto, l'intera produzione è stata sospesa finché non verrà trovato un accordo, con ripercussioni inevitabili sull'economia neozelandese.

Jason Momoa è entrato nel cast di Minecraft nel maggio 2022, all'inizio del progetto sul film che verrà diretto da Jared Hess. Una notizia che ha reso felici i fan, soprattutto perché le voci sulla versione cinematografica di Minecraft si trascinavano dal 2014.



Lo sciopero degli attori è iniziato una decina di giorni fa ed è stato annunciato dalla presidente di SAG-AFTRA Fran Drescher.

Qualche settimana prima era stata annunciata la mobilitazione degli sceneggiatori dopo il mancato accordo con gli studios.