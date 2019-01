Minecraft: il film basato sul celebre videogioco trova il suo nuovo regista!

È Variety a rivelare in esclusiva che, dopo l'abbandono di Shawn Levy e Rob McElhenney, la Warner Bros. ha trovato un nuovo regista per Minecraft: atteso lungometraggio basato sul celebre videogioco sviluppato da Mojang. Scoprite di chi si tratta dopo il salto!

Ebbene, a dirigere il più-volte-posticipato film su Minecraft sarà Peter Sollett! Qui alla sua prima esperienza con film ad alto budget, Sollett ha precedentemente attirato l'attenzione del pubblico grazie a progetti minori, ma comunque complessi e ambiziosi, tra cui Raising Victor Vargas (2002), Nick & Norah's Infinite Playlist (2008) e Freeheld (2015).

Nel corso della sua carriera, il regista e sceneggiatore statunitense ha avuto modo di collaborare con star internazionali, del calibro di Michael Cera, Kat Dennings, Michael Shannon, Julianne Moore ed Ellen Page. Negli ultimi anni, ha alternato i progetti dietro la macchina da presa al mestiere di insegnante, presso la USC School of Cinematic Arts di Los Angeles, California.

Il film, basato sul celebre videogioco sviluppato da Mojang, narrerà la storia di un'adolescente e del suo inusuale gruppo di amici avventurieri che, dopo l'arrivo del distruttivo e pericoloso Ender Dragon, si ritroveranno a dover salvare la propria bellissima e 'cubosa' città di Overworld.

Prodotto da Roy Lee, Jon Berg e Jill Messick, il film sarà prodotto dalla stessa Mojang (software house svedese, che ha reso il popolare sandbox uno dei più proficui al mondo e un successo su scala planetaria). John Spaihts ricoprirà invece il ruolo di produttore esecutivo.

La produzione del film è stata parecchio lunga e travagliata. Annunciato nel 2014, il film ha visto l'ingaggio e il conseguente abbandono di due registi, così come del protagonista della vicenda, per il cui doppiaggio era previsto Steve Carell (che ha lasciato il progetto per via di vari impegni produttivi). Warner Bros. però non demorde e, con l'annuncio di un nuovo regista, si prepara a portare il franchise ad un livello successivo. La speranza dello studio è che, grazie alle numerose creature introdotte proprio grazie al videogioco nel corso degli ultimi anni (tra cui Enderman, Creeper, Endermite, Golem e molti altri), il film possa gettare le basi per l'arrivo di un ulteriore successo di pubblico orientato alle famiglie, seguendo quindi le orme del già acclamato The LEGO Movie.