Minecraft, nuovi dettagli sulle scenografie: come sarà il mondo di gioco nel film?

Dopo l’ingresso di Jennifer Coolidge nel cast di Minecraft, scopriamo assieme alcune foto che anticipano il set della pellicola tratta dall’omonimo videogame.

Nelle immagini che potrete trovare in fondo all’articolo e pubblicate dall’utente JohnSpace2 sul social x, possiamo notare un albero a grandezza naturale e un'imponente parete rocciosa, entrambi costruiti a blocchi proprio come nel gioco. La trama dovrebbe essere incentrata “su una giovane ragazza e sul suo gruppo di improbabili eroi che si imbarcano in una missione per sventare la furia distruttiva del malvagio Drago Ender, salvando così l'amato Overworld.”

A interpretare uno dei protagonisti sarà sicuramente Jack Black, tutt’ora al cinema con il nuovo capitolo di Kung fu Panda. L’attore è confidente per la buona riuscita del film: “Dovete sapere che gioco a Minecraft tutto il tempo. Quando non sto girando gioco a Minecraft perché un attore si prepara. Mi piace essere nel mood di Minecraft. Mi piace conoscere le regole e ottenere piccole cose del tipo 'Nel gioco usi il piccone così, colpisci le cose in quel modo' e poi faccio così nel film. Penso che i membri dell'Academy apprezzeranno poi la mia preparazione. Non voglio attirare sfortuna ma sono abbastanza sicuro che otterrò un Oscar per questo...” Anche Kate Mckinnon e Jermain Clement sono entrati a far parte del cast di Minecraft.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.