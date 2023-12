Minecraft, nel cast del film con Jason Momoa anche una star di Mercoledì: di chi si tratta

New entry a sorpresa nel prossimo adattamento cinematografico del celebre videogioco Minecraft, con protagonista la star di Game of Thrones e Aquaman e il regno perduto Jason Momoa. Ad arricchire il cast del film è subentrata anche una star di Mercoledì, la serie tv Netflix di Tim Burton, con protagonista Jenna Ortega.

Si tratta di Emma Myers, che nella serie Netflix interpreta Enid Sinclair, compagna di stanza di Mercoledì. Secondo quanto riporta Deadline, l'attrice ventunenne ha firmato un accordo con Warner Bros. e Legendary per partecipare a Minecraft. In attesa di altre novità scoprite quando partiranno le riprese di Minecraft, l'atteso nuovo adattamento di un videogioco per il cinema, un binomio che non sempre ha condotto a risultati soddisfacenti in passato.



Il ruolo di Enid Sinclair è certamente quello più conosciuto nella carriera di Emma Myers, nonostante tra i suoi credit ci siano diverse altre serie tv e film.

Grazie al ruolo in Minecraft, Emma Myers potrebbe aumentare la propria popolarità anche tra coloro che non hanno seguito la serie di Burton.



D'altronde, Minecraft è considerato il videogioco maggiormente venduto nella storia del gaming, con oltre 300 milioni di copie vendute sinora e circa 140 milioni di giocatori attivi mensilmente nel 2023. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul ruolo di Myers ma vi terremo aggiornati.

Anche settimana scorsa sono stati annunciati nuovi ingressi nel cast di Minecraft.