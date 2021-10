Mind Fall, Daisy Ridley protagonista del film sci-fi di Mathieu Kassovitz

Daisy Ridley, interprete di Rey nell’ultima trilogia cinematografica di Star Wars, reciterà in un thriller ambientato nel prossimo futuro intitolato Mind Fall del regista Mathieu Kassovitz su una sceneggiatura di Graham Moore (The Imitation Game).

Mind Fall si svolge nella Londra del prossimo futuro, dove la droga più ricercata sul mercato nero sono i ricordi, rimossi fisicamente dal cervello di una persona e impiantati in un'altra utilizzando una nuova tecnologia illegale. Il miglior trafficante, Ardis Varnado (Ridley) rimuove i ricordi da coloro che cercano un guadagno veloce, e poi li rivende a "clienti", che pagano il massimo per questi "mem" che si legano al loro subconscio, diventando effettivamente indistinguibili dai loro ricordi naturali. Nel frattempo, combatte la propria dipendenza dai mem, spesso lottando per distinguere tra la vita che ha vissuto e i ricordi che ha impiantato. Quindi, quando viene accusata di aver ucciso uno dei suoi clienti, l'istinto di Ardis è quello di dubitare della propria mente. Decide di risolvere il crimine da sola, sperando di riabilitare il suo nome ma mettendo in dubbio tutto ciò che ha mai pensato fosse reale.

Dopo aver chiuso la trilogia di Star Wars con Star Wars: L'ascesa di Skywalker nel 2019 Ridley ha recitato nel film di fantascienza Chaos Walking di Lionsgate con Tom Holland. Il regista e attore francese Kassovitz è noto soprattutto per aver diretto il lungometraggio iconico L'odio (La Haine) e aver recitato in film come Il favoloso mondo di Amélie.

Vi lasciamo con la nostra recensione di Chaos Walking, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Ridley!