Minari, il film candidato agli Oscar arriva su Sky in prima visione!

La Notte degli Oscar si avvicina e, pur con tutti gli impedimenti del caso, gli appassionati di cinema di tutto il mondo tornano a respirare dopo un anno a dir poco difficile da mandar giù: come ogni anno c'è dunque da prepararsi cercando di recuperare tutti i film candidati e Sky, come sempre, è pronta a farsi trovare in prima fila.

In vista dell'inevitabile curiosità che si scatenerà dopo la cerimonia di domenica sera, dunque, Sky ha deciso di programmare in prima serata Minari, il film di Lee Isaac Chung candidato nelle categorie Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista, Miglior attrice protagonista, Miglior sceneggiatura originale e Migliore colonna sonora (nonché il film chiamato ad inaugurare la riapertura delle sale cinematografiche in Italia).

Come si legge nel comunicato, dunque, Minari andrà in onda la sera di mercoledì 5 maggio alle ore 21:15 su Sky Cinema Due, ma sarà visibile anche in streaming dagli abbonati a NOW, la piattaforma di proprietà di Sky. Un'occasione per recuperare uno dei sicuri protagonisti alla Notte degli Oscar di domenica o, per chi l'avesse già visto, per darvi una meritatissima seconda occhiata! Vediamo, intanto, per quale motivo quella del protagonista di Minari è una nomination da record.