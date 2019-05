La minaccia distruttiva di Jean Grey nello spot di X-Men: Dark Phoenix

20th Century Fox è nel pieno della campagna promozionale di X-Men: Dark Phoenix e in queste ore ha distribuito un nuovo spot tv del film, dove i Mutanti dovranno affrontare la minaccia di Jean Grey, evolutasi nell'iconica Dark Phoenix, nella battaglia finale. Nel video viene soprattutto esaltata la potenza di Jean e il pericolo per la Terra.

X-Men: Dark Phoenix è la storia di uno dei personaggi più amati dell'universo degli X-Men, Jean Grey, tramutata in Dark Phoenix. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene colpita da una forza cosmica che la trasforma in uno dei mutanti più potenti di sempre.

Lottando contro questo potere sempre più instabile e contro i suoi demoni interiori, Jean si scaglia contro la famiglia degli X-Men e minaccia di distruggere il pianeta.

Il film rappresenta il culmine di vent'anni di franchise, visto che il team deve affrontare la sfida più difficile e devastante: combattere contro uno di loro.



Scritto e diretto da Simon Kinberg, X-Men: Dark Phoenix vede protagonisti James McAvoy nel ruolo di Professor Xavier, Michael Fassbender in quello di Magneto e Jennifer Lawrence nei panni di Mystica. Proprio dello scontro con Mystica presente nel film ha parlato Sophie Turner, interprete di Jean Grey, in un'intervista recente.

X-Men: Dark Phoenix dovrebbe spingersi ai limiti del PG-13, secondo quanto riportato in queste settimane da diversi organi di stampa nelle dichiarazioni di Simon Kinberg.