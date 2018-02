Milo Ventimiglia è in trattativa per interpretare The Art of Racing in the Rain

The Hollywood Reporter ha annunciato che(This Is Us) è in trattativa per recitare nell'adattamento cinematografico di Fox 2000, di The Art of Racing in the Rain, basato sul romanzo best-seller del 2008 di Garth Stein.

Il libro di Stein si concentra su un cane di famiglia di nome Enzo che ha valutato la sua vita attraverso le lezioni apprese dal suo proprietario umano, un pilota professionista di auto da corsa di nome Denny Swift.

La storia è descritta come avvincente, profondamente divertente, che tratta i temi della famiglia, dell' amore, della lealtà e della speranza: uno sguardo accattivante sulle meraviglie e sulle assurdità della vita umana, come solo un cane può vederla.

Simon Curtis (Goodbye Christopher Robin) dirigerà l'adattamento, con Neil Moritz che produrrà insieme a Tania Landau e Patrick Dempsey che a un certo punto è stato addirittura in lizza per interpretare il ruolo principale della pellicola.

La Universal acquistò i diritti del libro nel 2009, quando Dempsey (Grey's Anatomy) era in trattativa per recitarvi, ma lo sviluppo del progetto prese troppo tempo e alla fine, Dempsey si è fatto da parte e tutta la "baracca" è stata messa in pausa.

Nel 2016 la Disney ha rilevato il libro, in collaborazione con il produttore Moritz, ma anche quella volta si è fermato tutto. Adesso Fox 2000 lo starebbe sviluppando per davvero, con Milo Ventimiglia nel ruolo principale!

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di The Art of Racing in the Rain.