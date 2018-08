Milo Gibson nel cast del thriller bellico The Outpost

Secondo quanto riportato da Deadline Milo Gibson, la star di Breaking & Exiting e figlio del celebre Mel Gibson, si unirà al cast del film d'azione The Outpost, prodotto da Millennium Films.

Gibson è destinato ad interpretare il personaggio del capitano Robert Yllescas, un soldato che è stato purtroppo ucciso durante una missione in Afghanistan. L'attore si unisce ad un cast ricchissimo che comprende Orlando Bloom (Pirati dei Caraibi, Il signore degli anelli), Scott Eastwood (Suicide Squad, Pacific Rim 2: Uprising) e Caleb Landry Jones (Get Out).

The Outpost è basato sul best seller di Jake Tapper "The Outpost: An Untold Story Of American Valor". Il libro racconta l'epica storia vera dei 50 soldati che hanno combattuto una forza di oltre 400 talebani nel nord-est dell'Afghanistan durante l'operazione Enduring Freedom. Originariamente costruito per coinvolgere la gente del posto nei progetti di sviluppo della comunità e aiutare la diffusione della democrazia, l'avamposto si trovò di fronte alla costante minaccia di essere attaccato dai talebani, mettendo seriamente a rischio le vite dei soldati lì presenti.

The Outpost sarà diretto da Rod Lurie (Straw Dogs, Nothing but the Truth) ed è stato adattato da Paul Tamasy e Eric Johnson (The Fighter). Paul Merryman ha sviluppato la sceneggiatura, che Tamasy e Johnson hanno co-sceneggiato, e produrrà insieme a Tamasy e Marc Frydman.

Il primo lungometraggio di Gibson è stato il dramma bellico La Battaglia di Hacksaw Ridge, diretto da suo padre Mel Gibson. Tra i suoi prossimi progetti ci sono Hurricane, in uscita a settembre, e Brother's Keeper, che invece arriverà nel 2019.