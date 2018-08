Milo Gibson e Laurence Fishburne protagonisti del dramma sportivo Brother's Keeper

Deadline riporta che Milo Gibson, il figlio del grande attore e regista Mel Gibson, sarà protagonista insieme a Laurence Fishburne del dramma sportivo Brother's Keeper per la Winter State Entertainment. Il film sarà incentrato sul Football Americano.

Il film viene descritto come un motivante dramma sportivo che segue la storia vera del Football team della Abilene Highschool, che nel 2009 partendo da sfavorita ha vinto il campionato statale contro ogni aspettativa. Secondo il report, la produzione del film sarebbe già iniziata, con la speranza di terminare le riprese a novembre. Per le sequenze di football la crew sta utilizzando lo Showtelle Stadium di Albilene, Texas.

Basato sul libro di Al Pickett e Chad Mitchell, Brother's Keeper sarà diretto da Todd Randall per un'uscita prevista nel 2019.

Gibson ha recentemente raggiunto Orlando Bloom, Scott Eastwood e Caleb Landry Jones nel dramma action The Outpost della Millenium Films. L'attore interpreterà il personaggio del Capitano Robert Yllescas, un soldato ucciso durante una missione in Afghanistan.

Fishburne è apparso in Ant-Man and The Wasp, il nuovo film dei Marvel Studios, insieme a Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. In futuro riprenderà il suo ruolo del sovrano di Bowery in John Wick 3: Parabellum, il terzo film della saga con protagonista Keanu Reeves.