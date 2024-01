Milly Alcock sarà Supergirl nel DCU: James Gunn sceglie la star di House of the Dragon

James Gunn ha scelto ufficialmente la nuova Supergirl: la supereroina DC, infatti, nel nuovo DCU dei DC Studios sarà interpretata da Milly Alcock, giovane star apparsa nella popolare serie tv House of the Dragon, prequel di Game of Thrones.

Secondo Deadline, Supergirl farà il suo esordio nel DCU durante Superman: Legacy, il primo film della saga in uscita nel luglio 2025 e le cui riprese inizieranno a marzo (con la luce verde della produzione in vista, James Gunn ha accelerato il processo di casting di Supergirl nelle scorse settimane proprio per la necessità di avere l'attrice sul set del suo prossimo film) e successivamente sarà la protagonista del film stand-alone Supergirl: Woman of Tomorrow, che però non ha ancora una data d'uscita.

Nativa australiana, Milly Alcock è meglio conosciuta per il suo ruolo della giovane Rhaenyra Targaryen nella prima stagione della serie spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon: il suo casting nei panni di Supergirl è emerso a scapito delle altre due finaliste selezionate per la parte, vale a dire Meg Donnelly ed Emilia Jones.

Millie Alcock sarà dunque la quinta attrice a vestire i panni di Supergirl: Helen Slater ha interpretato il personaggio nel 1984, mentre Sasha Calle ha ripreso una nuova versione della supereroina in The Flash del 2023; sul piccolo schermo, invece, Laura Vandervoort ha interpretato una versione di Supergirl per la serie prequel Smallville, mentre Melissa Benoist la Supergirl del'Arrowverse.