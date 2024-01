Milly Alcock, la star di House of the Dragon è già Supergirl in quest'affascinante fan-art

Il nome di Milly Alcock è in lizza per il ruolo di Supergirl nell'attesissimo DCU di James Gunn, e i fan di House of the Dragon non hanno perso tempo ad immaginare la star nei panni della famosa kryptoniana.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'artista 21xfour ha condiviso un nuovo concept per Supergirl nel quale la supereroina ha proprio l'aspetto di Milly Alcock: il costume sembra mantenere il look classico del personaggio dei fumetti DC Comics, con alcuni dettagli più moderni come la gonna rossa e un paio di stivali più alti. L'artista ha scritto ai suoi follower: "Ho sviluppato questo concept di Supergirl per diverso tempo, e inizialmente avevo in mente un'attrice diversa per il ruolo. Tuttavia, è stato recentemente annunciato che diverse attrici sono state prese in considerazione per la nuova Supergirl nel DCU, inclusa Milly Alcock. Considerata la sua eccezionale interpretazione in House of the Dragon, ho deciso di farne la protagonista di questo concept, è stata una decisione facile. Spero sinceramente che ottenga il ruolo e abbia la possibilità di mostrare tutto il suo potenziale."

Le altre due attrici in lizza per il ruolo di Supergirl insieme a Milly Alcock sono Emilia Jones and Meg Donnelly: secondo quanto riportato, prima del film stand-alone Supergirl: Woman of Tomorrow - basato sull'omonimo fumetto di Tom King - Supergirl dovrebbe esordire nel DCU con un cameo in Superman: Legacy, nuovo film di James Gunn in uscita l'11 luglio 2025.

Restate sintonizzati per tutte le novità in arrivo dal mondo del DCU.