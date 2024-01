Milly Alcock sognata da James Gunn prima del DCU: la storia del cast di Supergirl

Questa settimana è stato confermato ufficialmente che la star di House of the Dragon Milly Alcock sarà Supergirl nel DCU, ma a quanto pare il ruolo della famosa cugina di Superman per l'attrice era quasi questione di predestinazione.

Nelle ore successive all'annuncio del casting della protagonista di Supergirl: Woman of Tomorrow, infatti, il direttore creativo del nuovo franchise DCU James Gunn è comparso sui social per commentare la notizia, e nel farlo ha raccontato ai suoi follower la storia di come la giovane attrice australiana, diventata famosa in tutto il mondo grazie alla serie tv prequel di Game of Thrones, sia riuscita ad ottenere l'ambita parte della nuova Supergirl. E, a quanto pare, Milly Alcock era destinata ad essere una supereroina.

"Nel caso vi siate persi questa entusiasmante notizia di ieri", ha detto James Gunn dai suoi canali social. "Curiosamente, Milly è stata la PRIMA persona che ho proposto a Peter Safran per questo ruolo, oltre un anno fa, quando ancora stavo leggendo i fumetti DC prima della conferenza stampa del DCU. Stavo guardando House of the Dragon e pensai che avrebbe potuto avere la grazia e l'autenticità di cui avevamo bisogno per la nostra Supergirl del DCU. E ora eccoci qui. La vita a volte è strana."

Milly Alcock debutterà come Supergirl in Superman: Legacy, il primo film del DCU in uscita l'11 luglio 2025, e successivamente sarà la protagonista del film Supergirl: Woman of Tomorrow, le cui riprese dovrebbero partire entro la fine del 2024.