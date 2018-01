Millie Bobby Brown di Stranger Things sarà la sorella minore di Sherlock in Enola Holmes!

Holmes, un cognome che non ha bisogno di presentazioni. Ma se state pensando al famoso detective, interpretato recentemente da star comebeh, siete fuori strada: sarà Millie Bobby Brown a vestire i panni di una Holmes, per la precisione quelli di

Ma chi è Enola Holmes? Beh, è la sorella minore del famoso detective Sherlock! A produrre il serial, basato sulla serie di libri per giovani adulti di Nancy Springer, sarà la Legendary.

A riportare la notizia è Deadline e pare che la Legendary voglia proprio costruire un franchise intorno a questa serie di sei libri della Springer. Inoltre, Millie Bobby Brown produrrà la serie attraverso il suo marchio PCMA Productions.

I libri di Enola Holmes iniziano con la quattordicenne Enola, che fugge dal collegio e si mette alla ricerca di sua madre, che tutti credono morta. Enola segue le orme del famoso Sherlock, riuscendo a risolvere casi di persone scomparse. La ragazza riesce anche ad usare degli stratagemmi per sgattaiolare via da suo fratello, quando lui decide di cercarla. I libri della Springer prendono in prestito i personaggi e le ambientazioni delle storie originali di Holmes scritte da Doyle.

Per adesso, ritroveremo Millie Bobby Brown nella terza stagione di Stranger Things, che dovrebbe arrivare su Netflix tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019.