Millie Bobby Brown è la star più seguita sui social, bye bye a The Rock!

Millie Bobby Brown ha superatonella classifica delle star più seguite sui! L'attrice è al

La Brown, star di Stranger Things che attualmente è in lizza per un ruolo nel nuovo capitolo del franchise Le Cronache di Narnia, La Sedia d'Argento, dopo una settimana al secondo posto, si è guadagnata la testa della classifica defenestrando The Rock, che resisteva in cima da ben 4 settimane! I dati si riferiscono al cumulo dei follower social delle star tra Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Google Plus.

L'analisi l'ha compiuta MVPindex. Ecco a voi la classifica di questa settimana:



1. Millie Bobby Brown

2. Dwayne Johnson

3. Finn Wolfhard

4. Kevin Hart

5. Zendaya

6. Jennifer Lopez

7. Cara Delevingne

8. Noah Schnapp

9. Priyanka Chopra

10. Deepika Padukone