Millie Bobby Brown ha smentito il suo coinvolgimento ne Gli Eterni

Il nome di Millie Bobby Brown era uno di quelli dati praticamente per certi per quanto riguarda il cast de Gli Eterni, film che introdurrà personaggi che giocheranno un ruolo fondamentale nel corso della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

A quanto pare, però, la giovanissima star di Stranger Things non ha ricevuto indicazioni riguardo a un suo coinvolgimento nel film: l'attrice, durante una recente intervista, ha infatti smentito ogni voce che la volesse già sotto contratto con Marvel.

"Tutti quanti pensano che farò parte di un film Marvel. Io però non ne so nulla. La mia famiglia e io non ne sappiamo niente. Così vorrei solo che tutti quanti sapessero che no, per ora non ne faccio parte" ha dichiarato la quindicenne interprete di Eleven nella celebre serie Netflix.

Una chiusura che sembra sincera per il suo tono lapidario, soprattutto se confrontato con quello decisamente più accomodante con cui si espresse Kumail Nanjiani, che qualche tempo fa dichiarò di non poter parlare del progetto e che comunque sarebbe stato felicissimo di parteciparvi. Il coinvolgimento di Nanjiani è di fatti praticamente certo, insieme a quello di Angelina Jolie e Richard Madden.

Alcune voci non confermate parlano anche del possibile ingaggio di Keanu Reeves (chi non lo vorrebbe in un suo film, d'altronde?), mentre del cast dovrebbe far parte sicuramente anche Salma Hayek.