Millie Bobby Brown smentisce il suo coinvolgimento ne Gli Eterni?

E' conosciuta per il suo ruolo nel serial tv-cult di Netflix Stranger Things e la stiamo per vedere al cinema in Godzilla II: King of the Monsters ma una cosa sembra certa: non dovremmo vederla ne Gli Eterni.

L'attrice Millie Bobby Brown era rumoreggiata per un ruolo all'interno del prossimo cinefumetto di casa Marvel Studios ma, a quanto pare, non la vedremo al fianco di Richard Madden nel cast. O, quantomeno, è quello che afferma la giovane attrice nel corso di una nuova intervista.

Intervistata riguardo il suo potenziale coinvolgimento ne Gli Eterni, prima fa una faccia sorpresa e chiede "cos'è Gli Eterni?", e una volta spiegatole il soggetto, la giovane chiarisce "E' una perdita di tempo. Se fossi stata nel cast, ve lo avrei detto, quindi non ci sarò". Chiaramente, come abbiamo imparato nel corso del tempo, potrebbe anche essere una smentita pilotata per non confermare il suo coinvolgimento finché non lo faranno i Marvel Studios.

Con Angelina Jolie alla guida del film, Gli Eterni di Chloe Zhao sarà uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe e dovrebbe debuttare nei cinema entro la fine del 2020. Secondo HNEntertainment le riprese si svolgeranno anche nei Pinewood Studios in Inghilterra.