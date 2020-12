Millie Bobby Brown nel nuovo film dei Fratelli Russo e degli sceneggiatori di Endgame

Continua l'ascesa cinematografica di Millie Bobby Brown: l'attrice di Stranger Things e Enola Holmes sarà la protagonista del nuovo progetto targato Fratelli Russo e Markus & McFeely, intitolato The Electric State.

La star di Stranger Things e Enola Holmes Millie Bobby Brown unirà le forze con i registi e gli sceneggiatori di Avengers: Endgame (e vari altri titoli del MCU) per l'adattamento cinematografico di The Electric State, la graphic novel dell'artista svedese Simon Stålenhag (l'autore che ha ispirato la serie Amazon Tales from The Loop).

Anthony e Joe Russo dirigeranno la pellicola, mentre Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno dello script, come rivelato anche nel post Instagram dell'account ufficiale dell'AGBO Productions: "Benvenuta nella famiglia di AGBO @milliebobbybrown. Universal Pictures ha firmato l'accordo con l'AGBO per portare sullo schermo la graphic novel di Simon Stålenhag The Electric State. Protagonista del film Millie Bobby Brown, con i Fratelli Russo alla regia e Markus & McFeely alla sceneggiatura".

Ambientata in un futuro alternativo, la graphic novel "racconta la storia di un'adolescente (Brown) che si rende conto che lo strano ma tenero robot appena incontrato le è stato mandato dal fratello scomparso. Insieme al robot, la ragazza cercherà di ritrovare il fratello in un mondo ibrido di umani e androidi, scoprendo, nel frattempo, una enorme cospirazione".

Secondo Deadline, il progetto sarebbe stato posto in cima alla lista delle priorità da Universal, anche se gli attuali impegni della Brown con la quarta stagione di Stranger Things e dei Russo con The Gray Man (che entrerà in fase di produzione il prossimo mese) è difficile pensare che si riesca prima di fine 2021/inizio 2022.