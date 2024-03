Millie Bobby Brown non guarda film:'Non riesco a fissare uno schermo per troppo tempo'

Millie Bobby Brown ha confessato di non guardare troppi film, nemmeno quelli in cui ha recitato. La star di Stranger Things è impegnata nel tour promozionale del suo ultimo film Damsel, disponibile su Netflix. Un film che probabilmente la giovane attrice non guarderà molto presto perché non ama... guardare film.

"Non guardo film" ha confessato Brown "Le persone vengono da me e mi dicono 'Dovresti assolutamente guardare questo film, cambierebbe la tua vita'. E io dico 'Per quanto tempo devo sedermi lì?'. Perché a me e al mio cervello non piace nemmeno sederci per i miei stessi film".



Il discorso passione per il cinema cambia completamente per quanto riguarda il fidanzato Jake Bongiovi:"Il mio fidanzato è un grande appassionato di cinema. Lui semplicemente si siede e guarda film tutto il giorno, e io non posso farlo. È l'unica cosa che non posso fare".

Nonostante non sia appassionata di cinema, Millie Bobby Brown ha diverse preferenze sul tema:"Mi piace davvero Lara Croft in Tomb Raider, amo Mad Max. Quindi, sento sempre di essere in contatto con quel lato ribelle".



Millie Bobby Brown ha appena compiuto vent'anni e tornerà presto nella quinta e ultima stagione di Stranger Things. L'attrice ha ammesso di non riuscire a star ferma mentre guarda un film davanti allo schermo:"Devo semplicemente fare qualcosa. O mangio troppo, perché sono annoiata. Oppure devo fare qualcosa: cucinare, accudire un cane o lavorare al computer. Se non sto facendo qualcosa semplicemente non riesco a stare lì seduta a guardare lo schermo per così tanto tempo. Non è che il film non sia epico, cinematografico e brillante, o che non ci siano interpretazioni straordinarie. Amo alcuni di questi attori".

Non perdetevi la recensione di Damsel, l'ultimo film con protagonista Millie Bobby Brown.

