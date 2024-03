Millie Bobby Brown indossa una parrucca in Damsel? I fan spietati sui social!

Con Damsel Millie Bobby Brown sta scrivendo un altro, importante capitolo della sua carriera (quasi)post-Stranger Things: il nuovo film Netflix ha però messo la star di Enola Holmes al centro di un'ondata di ironia partita dai social a causa di un dettaglio di un poster messo in evidenza da un fan particolarmente attento.

Mentre Damsel continua a dominare su Netflix, un breve video apparso in queste ore su X si è infatti concentrato su un poster del film: zoomando sulla parte alta del volto di Millie Bobby Brown salta immediatamente all'occhio il fatto che l'attrice sembrerebbe aver indossato una parrucca nascosta, per altro, anche abbastanza male.

Immediata l'ironia dei fan sul noto social: "Netflix ha problemi di budget", "Ecco i risultati dell'avere le immagini in 4K", "Wow, qualcuno sta per ottenere una nomination per miglior trucco e acconciatura" sono alcuni dei commenti più popolari, mentre qualcuno non perde l'occasione di lanciare qualche sassolino in direzione del film stesso: "Hanno creato questa fiera del cringe solo per la popolarità di Millie Bobby Brown. Sono sicuro che l'IA abbia scritto la sceneggiatura". Vedremo, a questo punto, se la diretta interessata vorrà rispedire al mittente le accuse! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Damsel.

