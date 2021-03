Millie Bobby Brown: che film ha fatto la star di Godzilla vs Kong?

In America è da oggi tra le protagoniste dell'attesissimo Godzilla vs Kong di Adam Wingard, ma la giovane e lanciatissima Millie Bobby Brown è già stata recentemente protagonista di altri diversi titoli di grande successo, oltre ovviamente la sua partecipazione alla serie televisiva Stranger Things di Netflix.

Si è inizialmente fatta notare sul piccolo schermo in tenerissima età, nella serie TV Intruders trasmessa da BBC. All'epoca - era il 2014 - la Bobby Brown aveva appena 10 anni, 9 se contiamo che gli episodi sono stati in realtà girati l'anno precedente. Da lì sono arrivate piccole ma potenti partecipazioni a procedural come NCIS o Grey's Anatomy e comedy quali Modern Family, questo prima di arrivare a ottenere la parte di Eleven nello show Netflix dei fratelli Duffer.



Il suo esordio sul grande schermo, in un lungometraggio e al contempo in un film studio, è stato nel 2019 con Godzilla II: King of the Monsters nel ruolo di Madison Russell, parte che riprenderà anche nel crossover del MonsterVerse di Wingard. A 16 anni recita nel suo secondo lungometraggio di enorme successo, Enola Holmes per Netflix, e questa volta debutta anche nel ruolo di produttrice, forse una delle più giovani della storia del cinema.



Ebbene sì: Godzilla vs Kong è solo il suo terzo lungometraggio cinematografico. Una carriera ancora in fiore e tutta da scoprire.