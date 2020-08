Millie Bobby Brown è Enola Holmes nel trailer ufficiale del film Netflix con Henry Cavill

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer italiano di Enola Holmes, nuovo film originale diretto da Harry Bradbeer (Fleabag) che vedrà Millie Bobby Brown nei panni della ribelle sorella minore di Sherlock e Mycroft.

Enola è descritta come una talentuosa superinvestigatrice che spesso riesce a superare in ingegno i propri brillanti fratelli. Quando la madre dei ragazzi scompare misteriosamente il giorno del sedicesimo compleanno di Enola, la ragazza cerca aiuto dai fratelli, ma questi sembrano più interessati a prepararla per la scuola di buone maniere piuttosto che ad affidarle il potenziale caso. Così Enola fa ciò che avrebbe fatto una qualsiasi altra ragazza intelligente, coraggiosa e piena di risorse nell'800: scappa di casa. SI reca infatti a Londra e inizia a investigare sulla scomparsa della madre, finendo per scoprire una cospirazione che potrebbe alterare per sempre il corso della storia politica del paese.

Nei ruoli di Sherlock e Mycroft troveremo rispettivamente Henry Cavill e Sam Claflin, mentre Helena Bonham Carter vestirà i panni della madre.

Basato sull'omonima serie di romanzi scritta da Nancy Springer, il film è scritto da Jack Thorne (His Dark Materials) e debutterà su Netflix il prossimo 23 settembre. Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, vi rimandiamo al poster ufficiale di Enola Holmes e ai retroscena con Millie Bobby Brown e Henry Cavill.