Millie Bobby Brown è eccezionale nel fantasy Netflix Damsel: parola al regista

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di Damsel, il regista della nuova pellicola Netflix ha parlato di Millie Bobby Brown, protagonista del film.

Juan Carlos Fresnadillo, già regista di Intruders e 28 settimane dopo, ha parlato in un’intervista con Total Film della protagonista Millie Bobby Brown, star di Stranger Things, e della sua bravura sul set: “È stata eccezionale. Ha capito che doveva essere un'esperienza di sopravvivenza estrema. E per renderla credibile, bisogna trasmettere sofferenza e dolore. Questo è un film che parla di una trasformazione, di una ragazza che diventa donna, e bisogna percepirne l'intensità. Non volevamo fingere nulla di tutto ciò, ed è per questo che abbiamo spinto tutti i limiti per rendere questa esperienza un'enorme montagna russa per il pubblico”.

Il regista ha poi continuato raccontando le difficoltà incontrare durante le riprese fatte in Portogallo, in particolare in un labirinto di grotte: “Le grotte sono state un problema enorme in termini di luce e di design, perché si ha a che fare con un ambiente molto stretto e buio. Non è sempre facile girare questo genere di cose, ma per Millie è stata una sfida molto più grande girare quasi metà del film in un ambiente così difficile. Hai a che fare con rocce, superfici dure, soffitti angusti, fuoco, acqua, buio... Se vuoi essere realistico, che era l'obiettivo, devi crederci davvero. E questo tipo di realismo implica una certa durezza.”

Se ancora non lo avete visto, qui potete trovare il trailer Netflix di Damsel con Millie Bobby Brown.