Millie Bobby Brown in una drammatica scena tagliata di Godzilla: King of the Monsters

Godzilla: King of the Monsters è finalmente arrivato sul mercato home-video e i fan non aspettavano altro che scoprire qualche extra inedito sul film diretto da Michael Dougherty. E la prima scena tagliata dal montaggio finale di Godzilla: King of the Monsters vede protagonista Millie Bobby Brown e il suo personaggio, Madison Russell.

Collider ha condiviso la nuovissima clip con i fan - potete vedere il video di Madison dalla fonte originale. Nella clip si vede Madison in seguito alla scoperta che la madre ha causato dei danni al pianeta. Dopo aver scatenato Ghidorah sul mondo, i kaiju hanno iniziato a scatenarsi, con ovvie conseguenze sul mondo.

A quel punto Madison decide di agire. La clip mostra la giovane co-protagonista connettersi alle persone attraverso una vecchia radio.



Madison comunica a chiunque si trovi in collegamento di contattare Monarch, senza ricevere alcun responso, fino a quando una serie di SOS disperati iniziano ad arrivare da mezzo mondo.

Madison è costretta ad ascoltare la gente morire mentre le trasmissioni radio catturano l'audio della furia dei mostri.

La ragazzina, sopraffatta, si rannicchia sul sedile, chiedendo disperata a tutto questo di fermarsi. Una sequenza utilizzata in diversi trailer del film ma successivamente tagliata dal montaggio finale. In patria il film ha superato i 100 milioni di dollari d'incasso. In Godzilla: King of the Monsters manca King Kong e Michael Dougherty ha spiegato l'assenza del gigantesco gorilla, che vedremo comunque in Godzilla vs. Kong.