Millie Bobby Brown, chi è il futuro marito della star di Stranger Things?

Con la dolcissima frase "Ti ho amato per tre estati, ora è arrivato il momento di farlo per sempre" Millie Bobby ha annunciato il suo fidanzamento su Instagram con Jake Bonjovi.

Il cognome a molti risulterà familiare: il ragazzo è infatti il figlio dell'iconico cantante Bon Jovi e di Dorothea Hurley. Jake sembra dunque aver ereditato questa parte artistica, dato che nella sua bio Instagram si legge: "attore e produttore".

Jake si è diplomato presso la J.B. Pennington High School (Alabama). Il ragazzo ha solo 20 anni, ma è già apertamente attivo nell'ambito politico-sociale, capeggiando un importante sciopero nel 2018 contro lo scarso controllo delle armi da fuoco degli USA. Si è inoltre laureato presso la Syracuse University di New York.

Al cinema Jake vanta già di alcuni titoli come Sweethearts, in cui recita con Nico Hiraga e Kiernan Shipka. Ma non finisce qui: la sua carriera continuerà da protagonista nel film Rockbottom, in cui il suo personaggio sarà il cantante di una band.

La relazione con la star di Stranger Things va avanti ormai da 3 anni, e sembra essere ora più solida che mai. Nel frattempo, la sua futura moglie Millie Bobby Brown ha annunciato il suo primo romanzo, che prenderà il titolo di Nineteen Steps.