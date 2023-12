Miller's Girl, Jenna Ortega ha un rapporto equivoco con il prof Martin Freeman nel trailer

E' prevista per il 26 gennaio 2024 l'uscita negli USA di Miller's Girl, nuova pellicola con protagonisti Jenna Ortega e Martin Freeman diretta da Jade Halley Bartlett che li vedrà interpretare una studentessa ed un professore che vedono i confini del proprio rapporto sfocarsi sempre di più.

In occasione dell'annuncio della presenza del film in selezione ufficiale per il Palm Springs Film Festival 2024 sono state rilasciate le prime immagini ufficiali del film e, successivamente, anche il primo trailer definitivo. L'intera pellicola, come è chiaro nel trailer, affronta il rapporto ambiguo che si va formando tra i due protagonisti, una studentessa e il suo insegnante, entrambi intellettuali solitari che trovano nella mente dell'altro qualcosa di affascinante.

Dopo che Jenna Ortega è stata nominata come una delle donne del 2023, ovviamente l'attenzione per i suoi progetti futuri non è assolutamente diminuita. In Miller's Girl, l'attrice veste i panni di Cairo Sweet, una studentessa che durante un compito di scrittura creativa affascinerà il suo insegnante per le sue capacità e il suo modo di pensare. Ad interpretare Jonathan Miller è Martin Freeman che, in tutto il trailer, dimostra come, il vero dissidio del personaggio riguardi l'attrazione imminente provata per la giovane.

Prima di Michael Waltron, la regista del film Jade Bartlett era stata scelta per essere la sceneggiatrice di Doctor Strange 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!