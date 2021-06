Millennium: Uomini che odiano le donne, un Fincher imperdibile citato anche da The Batman!

Stasera su Rai4 a partire dalle 21:20 torna in onda Millennium - Uomini che Odiano le Donne, acclamato thriller di David Fincher interpretato da un cast d'eccezione che include Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan Starsgard e Robin Wright.

Capitolo finale di quella 'trilogia della biblioteca' iniziata con Seven e Zodiac, il film è sia un adattamento del romanzo di Stieg Larsson Uomini che odiano le donne che il remake in lingua inglese dell'omonimo thriller svedese con protagonista Noomi Rapace. La storia racconta dell'incontro tra il giornalista Mikael Blomkvist (Craig) e la hacker barra giustiziera Lisbeth Salander (Mara), che iniziando ad indagare su una ragazza scomparsa diversi decenni prima si ritrovano a seguire le tracce di un serial killer forse attivo ancora oggi.

I thriller di David Fincher si muovono sempre lungo una costante dialettica tra passato e presente, che possono essere tanto i libri di Dante, Chaucer e Milton usati da John Doe in Seven quanto i reperti o i fascicoli della polizia (e addirittura i poster e i film) in Zodiac: in Millennium proprio i personaggi di Daniel Craig e Rooney Mara simboleggiano questa tematica, e non a caso il puzzle al centro della narrazione troverà una sua risoluzione solo una volta che le abilità digitali e informatiche di Lisbeth riusciranno connettersi (non solo metaforicamente ma anche fisicamente) con quelle analogiche del reporter. La scena in cui Lisbeth, accettati i metodi di Mikael, scenderà negli archi a sfogliare i vecchi volumi e i libri contabili fino a notte fonda, scavando letteralmente nel passato, Fincher monta una sequenza che è per certi versi l'apoteosi del suo cinema, un''indagine' alla ricerca di un'immagine chiave ed esplicativa di una verità altra, più oscura e impronunciabile ma comunque raffigurabile.

Il regista, che ha segnato il modo contemporaneo di intendere il neo-noir e il giallo investigativo, sarà anche una delle grandi fonti di ispirazione per The Batman, come dichiarato dal collega Matt Reeves: ma sebbene l'autore del nuovo film con Robert Pattinson abbia indicato Seven come una delle matrici su cui basare la nuova avventura cinematografica di Bruce Wayne, anche Millennium deve evidentemente averlo colpito molto: l'immagine qui sotto parla da sola!

Millennium: Uomini che odiano le donne sarà in onda su Rai4 dalle 21:20. Buona visione.