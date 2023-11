Millennium, Rooney Mara decise di farsi tutti i piercing del suo personaggio!

Come ogni film di David Fincher, anche Millennium - Uomini che odiano le donne è stato caratterizzato da una totale immersione degli attori protagonisti nei propri ruoli. In particolare Rooney Mara punto addirittura a qualche scelta particolarmente estrema per rimanere fedele al suo ruolo.

L'attrice ha sempre raccontato che per lei, il proprio corpo, è un vero e proprio costume per entrare nei panni di un determinato personaggio e poterlo vivere più o meno a pieno. Dopo che David Fincher chiese a Rooney Mara di ubriacarsi per convincere i produttori del film a prenderla nella pellicola grazie al suo aspetto trasandato post sbronza, l'attrice rimase fedele alla sua etica del lavoro decidendo di farsi tutti i piercing che sfoggiava il suo personaggio. Di solito, in questi casi, si tende ad applicare dei piercing finti che poi possono essere rimossi di volta in volta ma, l'attrice, decise di no.

Parlando di questa sua scelta, l'attrice dichiarò di averlo fatto per rimanere fedele al libro. "Ho pensato, ce l'ha nel libro e dovrebbe averlo nel film. Tutti i tatuaggi, il trucco, i piercing e le trasformazioni fisiche che il mio corpo deve attraversare, mi sembra sempre come se fossi stata in costume, anche quando ero effettivamente nuda. Mi sembrava semplicemente bello e necessario da avere" ha svelato Rooney Mara.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Millennium - Uomini che odiano le donne. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!