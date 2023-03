Millennium, David Fincher chiese a Rooney Mara di ubriacarsi per convincere i produttori

Nel 2011 David Fincher arrivò nelle sale con Millennium - Uomini che odiano le donne, pellicola che rilanciava la saga tratta dai romanzi di Stieg Larsson. Pare che il regista volesse a tutti i costi Rooney Mara come protagonista e per convincere i produttori utilizzò una tecnica particolare.

All'inizio lo studio cinematografico non era convinto nell'assegnare a Rooney Mara il ruolo. Infatti, nel frattempo, la produzione stava continuando la ricerca per una interprete più adatta rispetto a ciò che il libro descriveva. David Fincher, che è sempre stato famoso per essere un regista caparbio e poco accondiscendente, provò in tutti i modi a convincerli che l'attrice fosse la scelta giusta utilizzando anche metodi che ad un occhio esterno potrebbero sembrare poco sani ed etici.

Nonostante la stessa Rooney Mara pensi che i sequel di Millennium non verranno mai realizzati, la sua performance nel film stupì molti. Infatti, il pubblico mainstream fino a quel momento era stato abituato a vederla in vesti diverse. David Fincher per convincere la casa di produzione del fatto che l'attrice fosse adatta chiese alla Mara di uscire ad ubriacarsi e di presentarsi da lui il giorno dopo. Il regista le scattò alcune foto nel suo stato di sbornia mandandole poi ai produttori che, dopo averle viste, capirono cosa il regista vedesse in lei.

Sony ha deciso di rilanciare la saga di Millennium puntando su volti e registi nuovi sperando che, dopo diversi tentativi, questa sia la volta buona. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!