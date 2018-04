Milla Jovovich tra le new entry nel cast del thriller Paradise Hills

Deadline riporta che altri quattro interpreti si sono aggiunti al cast del thriller sci-fi: si tratta di. Il film, attualmente in produzione in Spagna, è diretto da Alice Waddington e comprende nel cast, nel ruolo della protagonista, la giovane star

In Paradise Hills, Emma Roberts interpreta Uma, figlia di un magnate che si suicida dopo che la sua compagnia viene presa di mira da parte di un miliardario senza scrupoli, Son Prescott. Prescott decide di sposare Uma, ma solo dopo averla rapita e mandata a Paradise Hills, un sanatorio privato dove sarà rieducata.

Il cast comprende già Eiza Gonzalez e Danielle Macdonald. Gonzalez sarà una delle residenti di Paradise Hills, e forse l'unica speranza per Uma di fuggire dall'incubo.

Il film sarà il debutto alla regia di Alice Waddington, ed è stato scritto da Brian DeLeeuw, Nacho Vigalondo e Sofia Cuenca. La Nostromo Pictures si sta occupando della produzione.

Milla Jovovich è reduce dall'ultimo film del franchise di Resident Evil, dal titolo Resident Evil: The Final Chapter, diretto da Paul W. S. Anderson. Nel 2016 ha fatto parte del cast di Zoolander 2 con Ben Stiller.

Emma Roberts, star di American Horror Story, ha fatto parte anche della serie Scream Queens e al cinema ha recitato in Nerve di Henry Joost e Ariel Schulman, e Billionaire Boys Clubs di James Cox.