Milla Jovovich è spietata in questa anteprima del nuovo thriller The Rookies

Tra i suoi prossimi progetti c'è In the Lost Lands tratto da George R.R. Martin, in cui reciterà con Dave Bautista, ma per Milla Jovovich c'è anche un altro film in uscita. Si tratta di The Rookies, un adrenalinico thriller in uscita il prossimo 16 aprile, in alcune sale cinematografiche americane e on demand nel resto del mondo.

Movieweb ha pubblicato in esclusiva una scena del film in anteprima, che possiamo vedere anche all'interno della notizia. In The Rookies Milla Jovovich, che è anche protagonista di Monster Hunter, interpreta il misterioso e spietato agente speciale Bruce, e nel teaser possiamo avere un saggio delle sue capacità.

Il film è incentrato su Zhao Feng (Talu Wang), spericolato amante degli sport estremi, che ha sempre vissuto la vita al limite ma, quando viene coinvolto in un commercio illegale, si rende conto che è forse un'impresa che va oltre la sua portata. Viene dunque reclutato dall'agente Bruce nell'oscuro Ordine dei Cavalieri Fantasma, impegnato a sconfiggere il crimine con ogni mezzo, e si ritrova così a combattere pericolosi terroristi insieme ai suoi nuovi, improbabili compagni di avventura.

Il film è diretto da Alan Yuen, regista di Firestorm (2013) e Connected (2008), oltre che sceneggiatore di New Police Story (2004). Oltre a Milla Jovovich e Talu Wang fa parte del cast, tra gli altri, anche Sandrine Pinna (Touch of Light).