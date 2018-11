Milla Jovovich non conosce i piani per il reboot di Resident Evil

Nel 2016 l’attrice ha chiuso la popolare saga di Resident Evil tornando a rivestire un’ultima volta i panni di Alice, personaggio inventato per la trasposizione cinematografica del gioco. A maggio del 2017 arriva l’annuncio inatteso della Constantin Film sul rilancio del franchise con un reboot. Adesso l’attrice è tornata sulla scelta del riavvio.

Direttamente dal set di Monster Hunter, nuovo lungometraggio diretto dal regista Paul W.S. Anderson, già autore in passato per la regia di diversi capitoli di Resident Evil, Milla Jovovich ha partecipato ad una videoconferenza per aver collaborato recentemente nel video musicale dell’ultimo singolo dei Parcels. Durante questa occasione un giornalista del portale Bloody Disgusting ha colto l’occasione per chiedere all’attrice se qualcuno le avesse chiesto di tornare sul set del reboot del videogioco della Capcom nel ruolo di Alice:

“Sai una cosa? Non mi è stato chiesto personalmente. Non ne ho nemmeno parlato con Paul [W.S. Anderson] e né so se loro ne hanno discusso con lui. Siamo stati nel mezzo delle riprese di Monster Hunter. Sta progettando la realizzazione di questo film da nove anni perciò stiamo lavorando su questo appassionante progetto al momento. Non saprei dirti. Non ne ho idea. Non potrei dirti nient’altro onestamente. Non ho saputo nulla al riguardo”.

Per quanto riguarda l’interprete, in ogni caso, la storia che voleva raccontare assieme a suo marito è terminata con il franchise finora girato:

“Paul da sempre voleva sviluppare due trilogie. La prima l’ha realizzata in 2D, la seconda in 3D ed è quello che rappresenta realmente la sua visione. Al momento, da parte nostra, la storia ha una sua fine. Se vogliono farne un altro allora se ne discuterà, ma per ora non saprei dire di più”.

Vi ricordiamo che la nuova serie di pellicole verrà prodotta da James Wan, regista del cinecomic della DC Comics Aquaman. Lo script, invece, è in fase di stesura da parte di Greg Russo (Mortal Kombat). Al momento non è stato annunciato alcun dettaglio riguardo al corso degli eventi che verranno narrati nel nuovo progetto di Resident Evil, pur sembrando pressochè certa l’intenzione di volersi slegare da qualunque episodio precedente apparso finora sul grande schermo.