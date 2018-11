Milla Jovovich in versione militare sul set di Monster Hunter

Milla Jovovich è la protagonista dell'adattamento cinematografico della serie videoludica Monster Hunter, e attraverso i social media arrivano online molte foto dal set del film, diretto dal marito dell'attrice, Paul W.S. Anderson. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram Milla Jovovich è in tenuta militare insieme a Diego Boneta e Meagan Good.

Il film è in lavorazione nei pressi di Cape Town, in Sudafrica. Nel cast di Monster Hunter anche Ron Perlman e T.I. Harris.

La sinossi del progetto è stata rivelata dallo stesso regista, grande appassionato di videogiochi:"Per ogni mostro c'è un eroe. Un uomo comune alle prese con un lavoro considerato un vicolo cieco ad un tratto scopre di essere il discendente di un antico eroe. Viaggerà in destinazione di un mondo mistico per essere addestrato e diventare un Cacciatore di Mostri, anticipando la distruzione del mondo da parte di alcune creature mitiche".

Milla Jovovich sarà Artemis, con Ron Perlman nei panni di Admiral. Artemis viene portata in una nuova dimensione ambientata da mostri. Sarà qui che farà la conoscenza del Cacciatore (Tony Jaa), con cui dovrà collaborare per chiudere un portale e impedire ai mostri di minacciare e invadere la Terra.

Milla Jovovich nel 2017 ha recitato nell'ultimo capitolo di Resident Evil, Resident Evil: The Final Chapter, diretta sempre dal marito, Paul W.S. Anderson.