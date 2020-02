Milla Jovovich brandisce la Great Sword nei nuovi poster ufficiali di Monster Hunter

Poco fa sono stati pubblicati online due nuovi poster ufficiali per Monster Hunter, adattamento cinematografico del celebre videogame con protagonista la star dell'action Milla Jovovich.

Come al solito potete ammirarli (e scaricarli) in calce all'articolo: nella sua immagine dedicata, tra l'altro, il personaggio della Jovovich brandisce la celebre Great Sword, dettaglio che farà di certo la felicità dei fan del videogame.

Il film, che sarà classificato PG-13, sarà distribuito dalla Sony Pictures nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal 4 settembre 2020, in tempo per il week-end del Labor Day, durante il quale se la vedrà al botteghino con The Conjuring 3 e I Croods 2. L'opera è stata sviluppata dallo stesso team che ha prodotto la serie di film di Resident Evil, con Paul W.S. Anderson alla regia e la Jovovich nei panni della protagonista.

La storia racconterà di un team di soldati delle Nazioni Unite che viaggia attraverso un portale arrivando in un mondo popolato da mostri giganteschi. I soldati dovranno imparare a combattere al loro stesso modo per poter chiudere il portale e impedire ai mostri di arrivare sulla Terra.

Cosa ne pensate di questi poster? E quali sono le vostre aspettative per il film? Fatecelo sapere come sempre nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti sul film vi rimandiamo alla prima foto dal set di Monster Hunter con la Jovovich e all'immagine ufficiale del sergente Marshall, il co-protagonista dell'adattamento cinematografico.