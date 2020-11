Un Milione di Modi per Morire nel West e quell'involontaria citazione ad HIMYM

Inserire Neil Patrick Harris in un film e non fare almeno una volta riferimento ad How I Met Your Mother dovrebbe essere considerato alla stregua di un crimine: l'attore è legato a doppio filo al suo leggen(wait for it)dario Barney Stinson, come dimostra quanto avvenuto ne Un Milione di Modi per Morire nel West.

Durante una scena del film con Seth MacFarlane e Charlize Theron, infatti, vediamo il nostro Neil pronunciare ancora una volta una delle frasi che resero celebre il suo personaggio nella popolarissima sitcom, quel "Challenge accepted!" diventato con gli anni un vero e proprio tormentone.

La storia della citazione ad How I Met Your Mother nascosta nel film è però alquanto singolare ed è la prova di quanto Barney sia destinato ad essere vita natural durante l'ombra del povero Neil: gli autori, infatti, non avevano intenzione di citare la serie e scrissero quella battuta senza alcuna malizia, per poi finire a chiedersi come mai durante le anteprime gli spettatori ridessero così tanto!

Insomma, parafrasando un noto modo di dire: puoi togliere Neil Patrick Harris dal MacLaren's, ma non puoi togliere il MacLaren's da Neil Patrick Harris! E voi, avevate notato la citazione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Un Milione di Modi per Morire nel West.