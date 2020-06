Un milione di modi per morire nel West: tutti gli epici camei, da Django a Doc Brown

Stasera torna in tv l'esilarante Un milione di modi per morire nel West, commedia rated-r scritta e diretta da Seth MacFarlane con un cast ricchissimo, che include Liam Neeson, Charlize Theron e Amanda Seyfried.

Al papà de I Griffin e Ted, però, evidentemente quei nomi non bastavano, e volendo fare le cose in grande ha reclutato una pletora di star per tantissimi camei più o meno estesi, equamente suddivisi fra la versione teatrale originale e l'edizione estesa arriva per l'home-video.

Tra le star che hanno preso parte al progetto ci sono:

Ewan McGregor : alla fiera, quando Albert chiede perché tutti ridono della battuta di Foy; la star stava girando un altro film nella zona del set e fu felice di collaborare.

: alla fiera, quando Albert chiede perché tutti ridono della battuta di Foy; la star stava girando un altro film nella zona del set e fu felice di collaborare. Gilbert Gottfried : Abraham Lincoln.

: Abraham Lincoln. Kaley Cuoco : in una scena cancellata inclusa nella versione estesa del film.

: in una scena cancellata inclusa nella versione estesa del film. Patrick Stewart : un cameo vocale nei panni di una delle pecore dalle gambe lunghe nel trip di Albert.

: un cameo vocale nei panni di una delle pecore dalle gambe lunghe nel trip di Albert. Bill Maher : in un manifesto al ballo del fienile.

: in un manifesto al ballo del fienile. Jamie Foxx: nei panni nientemeno che di Django; la sua parte è stata aggiunta dopo che il pubblico, durante i test screening, aveva reagito male alla scena di tiro al bersaglio con gli schiavi neri. Tra l'altro la sua battuta dopo i titoli di coda è un riferimento a Mezzogiorno e mezzo di fuoco (1974): "Portami una di quelle donne bianche".

Il cameo più epico di tutti però è quello di Christopher Lloyd, che riprende il ruolo di Dr. Emmett L. Brown della trilogia Ritorno al futuro. Appare in una scena in cui sta nascondendo la sua famosa macchina del tempo, dicendo che si tratta di un "esperimento meteorologico", una famosa battuta della celebre saga fantascientifica. Si potrebbe pensare che si tratti di una "scena aggiuntiva di Ritorno al Futuro", ma in realtà c'è un errore geografico: la Hill Valley della trilogia di Ritorno al futuro si trova in California, mentre il film di MacFarlane si svolge a Old Stump, in Arizona. Inoltre, Doc Brown fu trasportato indietro nel 1885, mentre Un milione di modi per morire nel West è ambientato nel 1882.

Al di là di questo, la DeLorean che si vede nel film è originale: fu acquistata da Seth MacFarlane nel 2010.

