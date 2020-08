Miley Cyrus, la star confessa: 'Ho perso la verginità a 16 anni con Liam Hemsworth'

Miley Cyrus è stata recentemente intervista dal famoso podcast americano Call Her Daddy, sorprendendo i presentatori del programma e anche i suoi fan con una rivelazione davvero curiosa sulla sua verginità, che ha confessato di aver perso proprio con Liam Hemsworth, suo ex-marito e primo grande amore della sua vita.

Ha detto l'attrice e cantante: "Non mi sono mai spinta fino in fondo con un ragazzo fino all'arrivo di Liam Hemsworth... e ho finito per sposarlo". La Cyrus ha incontrato Hemsworth per la prima volta sul set di The Last Song, film per loro galeotto che li ha fatti conoscere e innamorare ma a questo punto importante per la star di Hannah Montana anche per un altro motivo, di natura interamente sessuale.



"Inizialmente ho mentito e ho detto che non era il primo, perché non volevo sembrare una perdente", ha detto la cantante alla conduttrice Alexandra Cooper. La Cyruys è comunque stata sincera sulla sua tendenza sessuale: "Prima di lui era comunque molto attratta dalle ragazze, anche prima di essere attratta dai ragazzi. Quando avevo 11 o 12 anni, i miei amici iniziavano a chiedermi dei miei rapporti con i ragazzi e io non capivo davvero, e in quel periodo uscivo molto spesso con diverse miei amiche. La prima volta che sono uscita con qualcuno per un appuntamento è stato con una ragazza - due, a dire il vero".



Liam Hemsworth e Miley Cyrus hanno divorziato nell'agosto del 2019.