Miley Cyrus fa sesso su FaceTime:'È il modo più sicuro, evito di prendere il Coronavirus'

Miley Cyrus è nota per non avere molti peli sulla lingua e di recente ha parlato delle sue preferenze in ambito sessuale nell'ultimo periodo complicato a causa della pandemia di Coronavirus. La popstar e attrice ha raccontato di privilegiare la sicurezza al fine di evitare di esporsi al contagio della malattia. Ecco che cosa ha dichiarato.

Intervistata da SiriusXM, Cyrus ha spiegato:"Faccio un sacco di sesso via FaceTime, è decisamente più sicuro. Non ho intenzione di prendere il COVID. Sono stati mesi davvero interessanti e pieni di sfide per quanto riguarda le relazioni interpersonali, gli appuntamenti, e l'incontrare nuove persone. Di certo non farò qualcosa che può essere irresponsabile per me e per altre persone, è semplicemente ridicolo che qualcuno non voglia prendere le giuste precauzioni per garantire la sicurezza propria e altrui; è davvero assurdo".



Da mesi Miley Cyrus si è esposta sulla problematica legata al Coronavirus e tempo fa si era rivolta ai vari capi di Stato tramite Twitter per chiedere attenzione nei confronti delle categorie più disagiate.

Qualche settimana fa Miley Cyrus ha fatto discutere perché ha dichiarato di aver visto un alieno e la sua navicella, suscitando diverse discussioni sui social in merito a questa dichiarazione.

Ad agosto è stato annunciato che Miley Cyrus sarà di nuovo Hannah Montana, il ruolo che le regalò fama in tutto il mondo ormai diversi anni fa e che lancia la sua prolifica carriera divisa tra cinema, tv e musica.