Miley Cyrus sconvolta da Kimmel: non sapeva di avere tutti quei tatuaggi!

Il fatto che qualcuno possa saperne su di noi più di quanto ne sappiamo noi stessi può sembrare un mero luogo comune, ma in alcuni casi è la pura e semplice realtà: per informazioni chiedere a Miley Cyrus, che durante la sua ultima ospitata al Jimmy Kimmel Live si è fatta trovare impreparata riguardo un aspetto della sua stessa vita privata.

Che la nostra Miley abbia un bel po' di tatuaggi non è un mistero, ma quanti ne conoscono il numero preciso? Sicuramente in pochi, ma il vero scoop è che ad ignorarlo è anche la diretta interessata, come saltato fuori durante la sessione di trivia contro il suo fan Paul andata in onda proprio durante lo show di Jimmy Kimmel.

Quando al ragazzo è stato chiesto quanti tatuaggi avesse l'ex-star di Hannah Montana, infatti, Paul ha comprensibilmente ammesso di non saperlo. A quel punto la palla è passata a Miley, che ha però candidamente ammesso: 'Non ne ho idea' per poi aggiungere, alla domanda di Kimmel su come fosse possibile: 'Probabilmente perché voi siete molto più lucidi di me quando faccio quei tatuaggi".

Per la cronaca, il numero esatto è 75: una cifra decisamente importante che ha destato lo stupore della stessa Cyrus, che non credeva fossero così tanti! Chissà che ora non voglia contarli per sicurezza. Recentemente, intanto, Miley Cyrus ha parlato del sesso su FaceTime fatto durante la quarantena.